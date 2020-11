Covid, due regioni cambiano colore: si passa all’arancione. La data sembra decisa (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dall’Adnkronos, Pregliasco ha sostenuto che, ponendo in esame gli ultimi dati, per qualche giorno ancora si assisterà ad un incremento lineare delle infezioni. La fase di plateau prevede infatti che per un periodo prolungato i casi rimangano alti per poi scendere inesorabili. Questa panacea, secondo Preglisaco, dovrebbe avvenire entro una settimana. Un’intervista quella del virologo Pregliasco, che potrebbe aiutare qualche speranza rifiorire e qualche altra, invece, ad appassire del tutto. Stiamo parlando delle due regioni più colpite dalla prima ondata della pandemia, a marzo scorso. Per entrambe potrebbe sussistere un passaggio di colori poi non così sorprendente. (Continua dopo le foto) Stiamo parlando della Lombardia e del Veneto, entrambe le regioni potrebbero passare, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dall’Adnkronos, Pregliasco ha sostenuto che, ponendo in esame gli ultimi dati, per qualche giorno ancora si assisterà ad un incremento lineare delle infezioni. La fase di plateau prevede infatti che per un periodo prolungato i casi rimangano alti per poi scendere inesorabili. Questa panacea, secondo Preglisaco, dovrebbe avvenire entro una settimana. Un’intervista quella del virologo Pregliasco, che potrebbe aiutare qualche speranza rifiorire e qualche altra, invece, ad appassire del tutto. Stiamo parlando delle duepiù colpite dalla prima ondella pandemia, a marzo scorso. Per entrambe potrebbe sussistere unggio di colori poi non così sorprendente. (Continua dopo le foto) Stiamo parlando della Lombardia e del Veneto, entrambe lepotrebberore, ...

