Coronavirus, Conte apre: «Possibile differenziare le misure anche a livello provinciale». Ma frena sulle modifiche ai criteri di valutazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Giuseppe Conte apre a restrizioni diverse all'interno delle varie Regioni, nell'ambito delle prossime misure anti-Covid. «È pensabile, differenziando all'interno di una Regione le aree più critiche da quelle con un livello inferiore e che non meritano una penalizzazione» con misure più restrittive, ha detto oggi il premier all'assemblea dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). «Si può fare. C'è meccanismo nel Dpcm che consente sulla base di dati oggettivi, su richiesta del presidente della Regione, di farlo». Alla richiesta di una modifica dei 21 indicatori alla base della suddivisione del Paese in fasce di rischio, Conte ha avvertito che si «dovrà tenere conto del pericolo di confusione che si rischia».

