Confessioni di una mente pericolosa | George Clooney | Un critico mi accusò di non essere io il regista

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 novembre 2020)ricorda quando scrisse alche insinuò che a dirigeredi unafosse stato, in realtà, Steven Soderbergh.ricorda l'esordio alla regia condi unae la lettera in risposta a undel Post che lo aveva accusato di non aver diretto lui il film, ma di essersi affidato all'amico Steven Soderbergh. In vista dell'uscita su Netflix del suo nuovo lavoro da, The Midnight Sky, che lo vede anche interprete e produttore,ripercorre il passato in un'intervista per GQ ripensando all'esordio dietro la macchina da presa, nel 2002, ...