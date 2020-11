Come Cambiare User Agent per vedere siti in versione mobile (Di giovedì 19 novembre 2020) Tutti i moderni browser si connettono a Internet "comunicando le loro generalità", ossia indicando al sito Web visitato che noi stiamo utilizzando proprio quel browser per navigare. Questa informazione si chiama User Agent e ogni browser ne ha uno diverso, così da poter visualizzare un avviso nel caso in cui visitassimo una pagina non ottimizzata o che funziona male con il browser in uso (ormai è sempre più rara Come eventualità, ma non è da escludere del tutto). L'User Agent cambia anche da PC a dispositivi mobile: un browser per smartphone o tablet comunicherà il suo specifico User Agent e, se il sito Web visitato dispone di una pagina ottimizzata per il mobile, verrà caricato un sito in versione ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 19 novembre 2020) Tutti i moderni browser si connettono a Internet "comunicando le loro generalità", ossia indicando al sito Web visitato che noi stiamo utilizzando proprio quel browser per navigare. Questa informazione si chiamae ogni browser ne ha uno diverso, così da poter visualizzare un avviso nel caso in cui visitassimo una pagina non ottimizzata o che funziona male con il browser in uso (ormai è sempre più raraeventualità, ma non è da escludere del tutto). L'cambia anche da PC a dispovi: un browser per smartphone o tablet comunicherà il suo specificoe, se il sito Web visitato dispone di una pagina ottimizzata per il, verrà caricato un sito in...

ringostyless : @PotatoxAngel come cambiare umore in 0,02 secondi: - runlovers : Ti piace l’idea di migliorare ma non quella di cambiamento? Pensa che per migliorare però devi cambiare, cioè evolv… - anna_pensil : @LaZebraAPuah @matteapollo82 Non solo. Molti di questi negozi si sono attrezzati per le consegne a domicilio. Io di… - Toni_ct_1 : RT @Rossy4618: Scoprii presto che aveva questa capacità di essere affabile e romantica un momento, e l'attimo dopo diventare malinconica e… - Adriano61296656 : @Misurelli77 Ignorante è lei ! Non sarà un Vespa a cambiare la storia. Certo che il duce aveva consenso. Resta da s… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Cambiare Come cambiare il mondo seminando e piantando alberi greenMe.it Nuovo Dpcm Natale e spostamenti tra regioni: cosa può cambiare dal 3 dicembre

Roma, 20 novembre 2020 - Intanto una quasi certezza in vista di quello che viene già ribattezzato il Dpcm di Natale 2020: ci saranno due tempi. Se sarà confermata la curva dei contagi in discesa, prim ...

"Dobbiamo cambiare la nostra idea di città"

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Le città sono i principali motori della nostra aggressione all'ambiente. Attualmente intorno al 70% del consumo globale di energia e oltre il 75% del consumo mondiale di r ...

Roma, 20 novembre 2020 - Intanto una quasi certezza in vista di quello che viene già ribattezzato il Dpcm di Natale 2020: ci saranno due tempi. Se sarà confermata la curva dei contagi in discesa, prim ...Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Le città sono i principali motori della nostra aggressione all'ambiente. Attualmente intorno al 70% del consumo globale di energia e oltre il 75% del consumo mondiale di r ...