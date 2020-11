Coldiretti: “Più olive, ma meno olio. La qualità è assolutamente eccellente” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl 2020 sarò ricordato come un anno atipico anche nella produzione di olio extra vergine d’oliva. In base ad una elaborazione di Ismea – Unaprol aggiornata a metà novembre, Coldiretti e Aprol Campania stimano una produzione regionale di 13.689 tonnellate, con una variazione di – 12% rispetto al 2019. La Campania produce circa il 6% dell’olio extra vergine italiano, di cui la metà proviene dalla Puglia. La stima risente di diversi fattori e potrà essere aggiornata, poiché la raccolta è ancora in corso e in alcuni casi proseguirà fino a gennaio. Infatti l’annata olivicola è stata molto particolare per ragioni climatiche, con un’abbondanza di frutti, anche grazie alla minore incidenza dei danni da mosca olearia, ma con una riduzione della resa produttiva di circa il 20%. Quindi molte più olive, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl 2020 sarò ricordato come un anno atipico anche nella produzione diextra vergine d’oliva. In base ad una elaborazione di Ismea – Unaprol aggiornata a metà novembre,e Aprol Campania stimano una produzione regionale di 13.689 tonnellate, con una variazione di – 12% rispetto al 2019. La Campania produce circa il 6% dell’extra vergine italiano, di cui la metà proviene dalla Puglia. La stima risente di diversi fattori e potrà essere aggiornata, poiché la raccolta è ancora in corso e in alcuni casi proseguirà fino a gennaio. Infatti l’annata olivicola è stata molto particolare per ragioni climatiche, con un’abbondanza di frutti, anche grazie alla minore incidenza dei danni da mosca olearia, ma con una riduzione della resa produttiva di circa il 20%. Quindi molte più, ...

