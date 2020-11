Calderone a Gualtieri | Non applicare Isa per il 2020

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - Nongli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l'anno. E' la richiesta contenuta nella lettera inviata dalla presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina, al ministro dell'Economia e delle Finanze Robertoe, per conoscenza, al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. "L'art. 148 del dl n. 34 del 9 maggioconvertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77 ha introdotto alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembree 2021 al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati ...

