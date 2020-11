Bitcoin vicino ai massimi di sempre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Continua la corsa verso istorici del, che ieri è arrivato a toccare quota 18mila dollari, prima di assestarsi in serata a 17.500. Sembra di essere tornati indietro di tre anni, quando nell’autunno del 2017 la criptovaluta più conosciuta del mondo accelerò in una corsa senza fine arrivando fino al picco mai più toccato, a ridosso dei 20mila dollari, prima di crollare e dimezzare il suo valore in pochi mesi. Molti analisti non pensano però ci sian il rischio di un nuovo crollo di quelle dimensioni, soprattutto perchè il mercato è nel frattempo maturato e le criptovalute sono diventatepiù mainstream. Ilè stato creato nel 2009 da un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che ha incorporato un limite di 21 milioni di monete nel codice ...