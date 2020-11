Australian Open 2021 a rischio? I tennisti non potranno andare in Australia fino a Capodanno. Poi la quarantena… (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuvole minacciose sul regolare svolgimento degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis in programma da lunedì 18 gennaio a domenica 31 gennaio. I tennisti, infatti, non potranno entrare in Australia fino all’inizio di gennaio a causa di una restrizione imposta dal Governo dello Stato di Victoria (quello con capitale Melbourne, sede del torneo). Il nuovo dispositivo prevede, infatti, che i giocatori non possano sbarcare nella terra dei canguri a metà dicembre, come invece avevano previsto. Se potranno farlo soltanto a partire da Capodanno, significa che le due settimane obbligatorie di quarantena andranno a sovrapporsi ai tornei che anticipano gli Australian ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuvole minacciose sul regolare svolgimento degli, primo Slam della stagione di tennis in programma da lunedì 18 gennaio a domenica 31 gennaio. I, infatti, nonentrare inall’inizio di gennaio a causa di una restrizione imposta dal Governo dello Stato di Victoria (quello con capitale Melbourne, sede del torneo). Il nuovo dispositivo prevede, infatti, che i giocatori non possano sbarcare nella terra dei canguri a metà dicembre, come invece avevano previsto. Sefarlo soltanto a partire da, significa che le due settimane obbligatorie di quarantena andranno a sovrapporsi ai tornei che anticipano gli...

OA_Sport : Australian Open 2021 a rischio? I tennisti non potranno andare in Australia fino a Capodanno. Poi la quarantena… - livetennisit : Australian Open 2021 a rischio, il parere dei giocatori - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Pare che lo stato del Victoria non voglia consentire ai tennisti di arrivare già a dicembre per smaltire la quarantena.… - EnricoDon3 : @GeorgeSpalluto Nel dopo lockdown ricordo forse un match di Nole di buon livello, a Cincinnati, poi la mediocrità r… - fabrizsaporito : @fufo56 avevano palesato l’idea di creare la ‘bolla’ disputando tornei per un mese a Melbourne, con Atp cup e Austr… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open: il primo torneo 2021 dello Slam a rischio rinvio Il Sole 24 ORE Australian Open 2021 a rischio? I tennisti non potranno andare in Australia fino a Capodanno. Poi la quarantena…

Nuvole minacciose sul regolare svolgimento degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis in programma da lunedì 18 gennaio a domenica 31 gennaio. I tennisti, infatti, non potranno ...

Australian Open a rischio? Il governo vieta l'ingresso dei giocatori a dicembre

Gli Australian Open non sono mai stati così a rischio. Lo Slam di Melbourne viene ostacolato dal governo che, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tennis Channel, non vuole far arrivare i gioc ...

Nuvole minacciose sul regolare svolgimento degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis in programma da lunedì 18 gennaio a domenica 31 gennaio. I tennisti, infatti, non potranno ...Gli Australian Open non sono mai stati così a rischio. Lo Slam di Melbourne viene ostacolato dal governo che, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tennis Channel, non vuole far arrivare i gioc ...