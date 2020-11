Voice Anatomy, Pino Insegno a suo agio in un format arido di contenuti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milly Carlucci ha come cavallo di battaglia televisivo Ballando con le Stelle, Carlo Conti da anni soprattutto Tale e Quale Show. Voice Anatomy potrebbe diventare il programma simbolo della carriera di Pino Insegno, se non fosse che questo nuovo format incentrato sul mondo del doppiaggio partito nella terza serata del martedì di Rai2 presenta diversi difetti di fabbricazione. Innanzitutto, la scelta degli ospiti: benissimo invitare Luca Ward e Francesco Pannofino, ma quale attinenza aveva la presenza di Shade con il tema del programma? L’ospitata sembrava più uno scambio di favori dal momento che Pino Insegno aveva prestato la sua voce al brano Seventeen Idol del rapper, con quest’ultimo che duetta con un imitatore di Gigi d’Alessio sulle ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milly Carlucci ha come cavallo di battaglia televisivo Ballando con le Stelle, Carlo Conti da anni soprattutto Tale e Quale Show.potrebbe diventare il programma simbolo della carriera di, se non fosse che questo nuovoincentrato sul mondo del doppiaggio partito nella terza serata del martedì di Rai2 presenta diversi difetti di fabbricazione. Innanzitutto, la scelta degli ospiti: benissimo invitare Luca Ward e Francesco Pannofino, ma quale attinenza aveva la presenza di Shade con il tema del programma? L’ospitata sembrava più uno scambio di favori dal momento cheaveva prestato la sua voce al brano Seventeen Idol del rapper, con quest’ultimo che duetta con un imitatore di Gigi d’Alessio sulle ...

