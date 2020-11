TIM, accordo strategico con Eutelsat per banda ultralarga con tecnologia satellitare (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – TIM ha siglato un accordo strategico con Eutelsat per ampliare la propria offerta di servizi in banda ultralarga attraverso la tecnologia satellitare, in linea con l’obiettivo di chiudere progressivamente il digital divide in Italia a partire dal 2021 e coprire in questo modo anche le zone più isolate e remote del Paese. In base all’accordo, nel rispetto della normativa applicabile, TIM acquisterà per i prossimi anni l’intera capacità trasmissiva per l’Italia sui due nuovi satelliti ad altissime prestazioni che Eutelsat ha attivato e attiverà nei prossimi mesi: il satellite KONNECT per la distribuzione della banda ultralarga satellitare e, successivamente, il satellite ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – TIM ha siglato unconper ampliare la propria offerta di servizi inattraverso la, in linea con l’obiettivo di chiudere progressivamente il digital divide in Italia a partire dal 2021 e coprire in questo modo anche le zone più isolate e remote del Paese. In base all’, nel rispetto della normativa applicabile, TIM acquisterà per i prossimi anni l’intera capacità trasmissiva per l’Italia sui due nuovi satelliti ad altissime prestazioni cheha attivato e attiverà nei prossimi mesi: il satellite KONNECT per la distribuzione dellae, successivamente, il satellite ...

