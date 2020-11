Stasera in tv: Resta con me su Rai 2 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Cast e personaggi Shailene Woodley: Tami Oldham Sam Claflin: Richard Sharp Jeffrey Thomas: Peter Crompton Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton Grace Palmer: Deb Doppiatori italiani Valentina Favazza: Tami Oldham Andrea Mete: Richard Sharp Marco Mete: Peter Crompton Melina Martello: Christine Crompton Giulia Franceschetti: Deb La trama Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) Cast e personaggi Shailene Woodley: Tami Oldham Sam Claflin: Richard Sharp Jeffrey Thomas: Peter Crompton Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton Grace Palmer: Deb Doppiatori italiani Valentina Favazza: Tami Oldham Andrea Mete: Richard Sharp Marco Mete: Peter Crompton Melina Martello: Christine Crompton Giulia Franceschetti: Deb La trama Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami ...

