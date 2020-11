Speranza ai sindaci: “La curva non è piegabile senza sacrifici’” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto oggi in videoconferenza all’Assemblea Anci 2020 e ha chiesto ulteriori sacrifici a tutti i sindaci e, ovviamente, ai cittadini, perché non c’è altro modo di affrontare questa seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Il ministro, infatti, ha detto: Siamo dentro una gestione tutt’altro che semplice di una epidemia che ha ricominciato a colpire l’Occidente e l’Italia. C’è bisogno di una relazione positiva e costante tra diversi livelli istituzionali. Per vincere la sfida è necessario il massimo della sinergia istituzionale e collaborazione, come abbiamo fatto a marzo-aprile quando per la prima volta il virus ci ha colpito. Il livello oggi del quadro di circolazione del virus ci deve far tenere il massimo livello di attenzione. E ha sottolineato che “la curva non è ... Leggi su blogo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro della Salute Robertoè intervenuto oggi in videoconferenza all’Assemblea Anci 2020 e ha chiesto ulteriori sacrifici a tutti ie, ovviamente, ai cittadini, perché non c’è altro modo di affrontare questa seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Il ministro, infatti, ha detto: Siamo dentro una gestione tutt’altro che semplice di una epidemia che ha ricominciato a colpire l’Occidente e l’Italia. C’è bisogno di una relazione positiva e costante tra diversi livelli istituzionali. Per vincere la sfida è necessario il massimo della sinergia istituzionale e collaborazione, come abbiamo fatto a marzo-aprile quando per la prima volta il virus ci ha colpito. Il livello oggi del quadro di circolazione del virus ci deve far tenere il massimo livello di attenzione. E ha sottolineato che “lanon è ...

