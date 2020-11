Serie A | Treviso supera Cantù nel recupero

(Di mercoledì 18 novembre 2020)- Al PalaVerde diè andato in scena ildella quinta giornata del campionato diA tra la De'Longhi e la Pallacanestrocol successo dei padroni di casa per 89-82. ...

La De'Longhi trascinata dal solito Logan si aggiudica la sfida del PalaVerde contro l'Acqua San Bernardo 89-82: ancora due recuperi da giocare per entrambe ...La De’Longhi Treviso sconfigge per 89-82 l’Acqua S.Bernardo Cantù nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Partita estremamente equilibrata in ...