“Sei come Cenerentola”. Torture squallide alla figlia per anni: “Nessuno ti ama…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una storia di Torture, aggressioni e violenza che somiglia tanto a quella di Cenerentola. Arriva dall’Irlanda e la protagonista è una ragazza che oggi ha 21 anni. Una storia terribile quella di Cora Desmond costretta con la forza a fare di tutto in casa, addirittura anche a bere aceto e mangiare peperoncino in polvere dalla sua matrigna. Un po’ come la fiaba, ma dai contorni ancora più violenti. Dai 6 ai 16 anni Cora Desmond è stata picchiata e torturata dalla sua matrigna, Bridget Kenneally. La donna colpiva quotidianamente Cora con mazze, cinture e spatole, la costringeva a pulire la casa da cima a fondo e, per torturarla, facendole ingoiar aceto e peperoncino in polvere. E la minacciava dicendole che l’avrebbe uccisa se avesse rivelato a qualcuno quello che subiva in casa. “Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una storia di, aggressioni e violenza che somiglia tanto a quella di Cenerentola. Arriva dall’Irlanda e la protagonista è una ragazza che oggi ha 21. Una storia terribile quella di Cora Desmond costretta con la forza a fare di tutto in casa, addirittura anche a bere aceto e mangiare peperoncino in polvere dsua matrigna. Un po’la fiaba, ma dai contorni ancora più violenti. Dai 6 ai 16Cora Desmond è stata picchiata e torturata dsua matrigna, Bridget Kenneally. La donna colpiva quotidianamente Cora con mazze, cinture e spatole, la costringeva a pulire la casa da cima a fondo e, per torturarla, facendole ingoiar aceto e peperoncino in polvere. E la minacciava dicendole che l’avrebbe uccisa se avesse rivelato a qualcuno quello che subiva in casa. “Mi ...

