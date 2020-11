La morte addosso (Di mercoledì 18 novembre 2020) In questo nostro tempo digitale, gli annunci della morte di personaggi famosi, a causa del virus o di altre patologie feroci, ci raggiungono in vorace e velocissima sequenza. Volti e figure, da sempre inquilini del nostro immaginario, disertano, all’improvviso, la consuetudine di stare tra noi. Per contiguità televisiva, per vicinanza simbolica. Apprendiamo, con altrettanta celerità, di scomparse che riguardano l’emisfero di facebook. Se ne vanno amici virtuali che avevi incrociato lungo le tue erranze in web. La rete, insomma, si incarica di renderti immediatamente nota la morte. Che non è più faccenda di altri, ma irrimediabilmente tua. E così, la Grande Consolatrice, quella che viene a rapinarti il respiro, ti balla intorno, prenota i tuoi treni, sale sui tuoi taxi; ti usurpa gli specchi. Talvolta, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) In questo nostro tempo digitale, gli annunci delladi personaggi famosi, a causa del virus o di altre patologie feroci, ci raggiungono in vorace e velocissima sequenza. Volti e figure, da sempre inquilini del nostro immaginario, disertano, all’improvviso, la consuetudine di stare tra noi. Per contiguità televisiva, per vicinanza simbolica. Apprendiamo, con altrettanta celerità, di scomparse che riguardano l’emisfero di facebook. Se ne vanno amici virtuali che avevi incrociato lungo le tue erranze in web. La rete, insomma, si incarica di renderti immediatamente nota la. Che non è più faccenda di altri, ma irrimediabilmente tua. E così, la Grande Consolatrice, quella che viene a rapinarti il respiro, ti balla intorno, prenota i tuoi treni, sale sui tuoi taxi; ti usurpa gli specchi. Talvolta, ...

