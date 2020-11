Circo bloccato a Imperia, cittadini donano 2 tonnellate fieno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Imperia, 18 NOV – Due tonnellate di fieno sono state donate dagli abitanti di Imperia al Circo itinerante Millennium, situato sul lungomare tra Porto Maurizio e Oneglia e bloccato da giorni in città, a causa dell’emergenza sanitaria che impedisce alla compagnia di esibirsi altrove. “L’iniziativa è partita dal gruppo whatsapp ‘Amici di Caramagna’ – spiega Alessandra Rommelli della fattoria “Liberamente” -. Si può essere pro o contro al Circo, ma in una situazione come questa è impossibile non intervenire, se si amano gli animali”. “Si dice tanto dei liguri – prosegue Rommelli -, ma l’unione fa la forza e in poco tempo abbiamo raggiunto un grande obiettivo”. Il fieno, partito da Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è stato consegnato questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 novembre 2020), 18 NOV – Duedisono state donate dagli abitanti dialitinerante Millennium, situato sul lungomare tra Porto Maurizio e Oneglia eda giorni in città, a causa dell’emergenza sanitaria che impedisce alla compagnia di esibirsi altrove. “L’iniziativa è partita dal gruppo whatsapp ‘Amici di Caramagna’ – spiega Alessandra Rommelli della fattoria “Liberamente” -. Si può essere pro o contro al, ma in una situazione come questa è impossibile non intervenire, se si amano gli animali”. “Si dice tanto dei liguri – prosegue Rommelli -, ma l’unione fa la forza e in poco tempo abbiamo raggiunto un grande obiettivo”. Il, partito da Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è stato consegnato questa ...

