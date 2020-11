Twitter mette l'ex re degli hacker a capo della sicurezza. E lancia i tweet "effimeri" (Di martedì 17 novembre 2020) La decisione di assumere Peiter "Mudge" Zatko è stata presa dopo l'imbarazzante attacco informatico di luglio. Intanto arrivano i messaggi che si cancellano dopo 24 ore Leggi su repubblica (Di martedì 17 novembre 2020) La decisione di assumere Peiter "Mudge" Zatko è stata presa dopo l'imbarazzante attacco informatico di luglio. Intanto arrivano i messaggi che si cancellano dopo 24 ore

Durante un audizione alla Camera americana, il senatore repubblicano Ted Cruz ha messo all’angolo Jack Dorsay, CEO di Twitter. Le accuse sono di limitare la libertà d’espressione, in particolare di ch ...

E-sport, Twitter debutta in Italia con la partnership di Dive

Il colosso Usa metterà a disposizione le piattaforme Amplify e Ads, l’agenzia di esport che gestisce il team dei Morning Stars di Samsung fornirà contenuti ad hoc ...

Durante un audizione alla Camera americana, il senatore repubblicano Ted Cruz ha messo all'angolo Jack Dorsay, CEO di Twitter. Le accuse sono di limitare la libertà d'espressione, in particolare di ch ...

Il colosso Usa metterà a disposizione le piattaforme Amplify e Ads, l'agenzia di esport che gestisce il team dei Morning Stars di Samsung fornirà contenuti ad hoc ...