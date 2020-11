P a | sindacati proclamano sciopero il 9 dicembre

(Di martedì 17 novembre 2020) ROMA, 17 NOV - Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa , "preso atto dell'esito del confronto tra Governo e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, in mancanza delle necessarie risorse per lavorare ...

La pubblica amministrazione in sciopero il 9 dicembre. I sindacati: "Mancano garanzie sul lavoro insicurezza e sui contratti".Redazione di Met Lavoratori pubblici, sciopero nazionale il 9 dicembre Comunicazione sindacale. Mancano le risorse per lavorare in sicurezza e avviare una vasta programmazione occ ...