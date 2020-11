Flash News del 17 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 novembre 2020) Arrivano i primi timidi segnali di rallentamento della pandemia nel nostro Paese, in mattinata vertice tra le Regioni che al Governo chiedono all’unanimità tempi più rapidi per uscire dalle zone rosse e la revisione dei parametri di classificazione delle fasce di rischio. In particolare, a premere per allentare le restrizioni alcune province di Lombardia e Piemonte, in Veneto oggi è stato registrato il primo calo dei contagi. L’Abruzzo, invece, da domani sarà zona rossa;Continua a far discutere il dossier sanità in Calabria, l’indomani delle dimissioni del neo Commissario Zuccatelli, Eugenio Gaudio, Rettore dell’Università La Sapienza, indicato ieri dal Consiglio dei Ministri, poco fa ha fatto sapere “rinuncio all’incarico per motivi personali“. Resta da definire il ruolo per il fondatore di Emergency, ...