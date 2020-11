Essere studenti nel 2020? Per quasi 1 su 2 è un 'incubo' (Di martedì 17 novembre 2020) Una sorta di tempo sospeso, vissuto tra la speranza di tornare presto alle vecchie abitudini e la paura per quello che riserverà il domani. Il 2020 è stato un anno psicologicamente complicato per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) Una sorta di tempo sospeso, vissuto tra la speranza di tornare presto alle vecchie abitudini e la paura per quello che riserverà il domani. Il; stato un anno psicologicamente complicato per ...

Ultime Notizie dalla rete : Essere studenti Essere studenti nel 2020: i 5 video più divertenti Vanity Fair.it Essere studenti nel 2020? Per la maggior parte dei ragazzi è stato un vero “incubo”

Cosa vuol dire essere studenti nell’anno della pandemia? A rispondere 3mila ragazzi in occasione della Giornata internazionale degli studenti 2020.

Faenza, la prof No-Dad che fa lezione davanti al liceo

Cinque studenti la seguono seduti davanti a lei ... quelli che sostengono che la scuola doveva essere l'ultima a chiudere, "e che sia ora la prima a riaprire". Gloria Ghetti, 49 anni, ha insegnato ...

