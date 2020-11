Body Modification | il fenomeno spiegato da Le Iene

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Un servizio de Lefirmato da Andrea Agresti, spiega ildella cosiddetta: cos’è e rischi Con il terminesi intende la pratica di modificare deliberatamente una parte del proprio corpo per scopi non medici: se oggi questo, ha quasi sempre alla base motivazioni meramente estetiche, in tempi antichi imporre una modifica al proprio corpo poteva significare l’appartenenza ad una tribù o descrivere un determinato status social. Questa sera il programma Leha dedicato allaun reportage (firmato dall’inviato Andrea Agresti) e abbiamo scoperto che le due modificazioni del corpo più richieste (torte quelle ...