Quanto c’è di Alberto Sordi in Carlo Verdone? (Di lunedì 16 novembre 2020) “Con quel faccione, con quel sorriso, con quegli occhi, con quelle guanciotte, era l’uomo più simpatico d’Italia”. Viene definito così, da Renzo Arbore, il grande Alberto Sordi. Eppure, questa descrizione s’addice benissimo anche ad un altro gigante del cinema italiano che, dopo la morte di Alberto, ha continuato a portare lo scettro del “più grande simpatico” della nostra penisola. Perché? Ci sono elementi che ci inducono a pensare a Carlo Verdone come il suo degno erede (a modo suo). Ma Quanto c’è di Alberto Sordi in Carlo Verdone? Verdone reputa Sordi una ‘maschera immortale’ del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) “Con quel faccione, con quel sorriso, con quegli occhi, con quelle guanciotte, era l’uomo più simpatico d’Italia”. Viene definito così, da Renzo Arbore, il grande. Eppure, questa descrizione s’addice benissimo anche ad un altro gigante del cinema italiano che, dopo la morte di, ha continuato a portare lo scettro del “più grande simpatico” della nostra penisola. Perché? Ci sono elementi che ci inducono a pensare acome il suo degno erede (a modo suo). Mac’è diinreputauna ‘maschera immortale’ del ...

marattin : 1) quanto costa alle casse pubbliche lo vedi all’emissione. Le negoziazioni fanno il prezzo per l’acquirente sul se… - AlbertoBagnai : La nostra opposizione ai servi di Bruxelles è stata così dura che gli abbiamo tolto la fiducia. Non è servito, e qu… - Agenzia_Ansa : 'C'è il rischio di epidemia incontrollata e non gestibile. Forti criticità e ospedali occupati in tutte le Regioni'… - Reberebby215 : RT @veneredirimmel_: Ho capito comunque: lo strategico 'di là si sta più larghi' e 'e poi c'è Tommy' in realtà significa: 'si sta più largh… - rodari279 : Prima di scrivere avevo bisogno di realizzare un momento. Cosa significa che il Covid in Italia c'è da Settembre 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto c’è I 7 benefici della consulenza finanziaria indipendente Fortune Italia