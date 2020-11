Non c’è più religione: se anche Radio Maria diventa complottista sul Covid (Di lunedì 16 novembre 2020) Ci mancava solo Radio Maria. Centinaia di scienziati in tutto il mondo stanno provando a trovare una spiegazione e soprattutto una cura contro il Coronavirus. Eppure c’è sempre qualcuno pronto a svelare un complotto di cui noi non siamo a conoscenza. Ora che lo faccia il nostro barista su Facebook ha il credito che merita. Ma se comincia anche Radio Maria, allora la cosa diventa un tantino più seria. Oddio il suo ce l’aveva già messo il presidente uscente Donald Trump che se l’era presa con l’odiata Cina ma meglio di lui è riuscito a fare il direttore dell’emittente, don Livio Fanzaga. In un intervento dello scorso 11 novembre è riuscito nella difficilissima opera di sintesi di ogni castroneria che è girata in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Ci mancava solo. Centinaia di scienziati in tutto il mondo stanno provando a trovare una spiegazione e soprattutto una cura contro il Coronavirus. Eppure c’è sempre qualcuno pronto a svelare un complotto di cui noi non siamo a conoscenza. Ora che lo faccia il nostro barista su Facebook ha il credito che merita. Ma se comincia, allora la cosaun tantino più seria. Oddio il suo ce l’aveva già messo il presidente uscente Donald Trump che se l’era presa con l’odiata Cina ma meglio di lui è riuscito a fare il direttore dell’emittente, don Livio Fanzaga. In un intervento dello scorso 11 novembre è riuscito nella difficilissima opera di sintesi di ogni castroneria che è girata in ...

