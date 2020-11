GFVip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Dayane Mello: 'Brutta cosa l'invidia', la modella ribatte: 'Non sai fare niente' (Di martedì 17 novembre 2020) GFVip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Dayane Mello: 'Brutta cosa l'invidia!', la modella ribatte: 'Non sai fare niente'. Durante la , l'ex moglie di Flavio Briatore scopre quello che ha detto di lei ... Leggi su leggo (Di martedì 17 novembre 2020)con: 'l'!', la: 'Non sai'. Durante la , l'ex moglie di Flavio Briatore scopre quello che ha detto di lei ...

GrandeFratello : Dayane non usa mezzi termini: per lei Elisabetta non è altro che una privilegiata. Ed i toni non sono destinati a p… - LilyLun85480517 : RT @quinditiamo: Quanto scommettete che il trio lavatrice voterà Francesco perché non hanno il coraggio di votare né Tommaso né Elisabetta?… - ariperrucci : Ma quando finalmente riusciremo a buttare fuori la contessa ed Elisabetta? #GFVIP - daniela_dm16 : Ragazzi io capisco tutto però guardate le cose da un altro lato :Elisabetta ha praticamente risposto 'no' a Briator… - fra032412 : RT @fish_and_ship_: #gfvip Elisabetta confessa che Briatore le ha chiesto di risposarla e chiede a sé stessa perché lo sogna ancora Pier… -