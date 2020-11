Covid, un’app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia (Di lunedì 16 novembre 2020) Covid: un’app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia Un’app rivela quanti rischi si possono correre di contrarre il Covid durante un pranzo in famiglia. L’applicazione, che si chiama Event Risk Planning Tool, è stata sviluppata dal Georgia Institute of Technology, negli Usa, in previsione del giorno del Ringraziamento del 26 novembre. Il sistema permette di verificare il rischio su tutto il territorio statunitense, ma anche in alcuni Paesi europei tra cui anche l’Italia, basandosi sull’incidenza dei casi in un luogo e sui dati di sieroprevalenza disponibili. Secondo quanto spiegato sulla rivista Mit Tecnology Review, il sistema permette di variare il numero di ... Leggi su tpi (Di lunedì 16 novembre 2020): un’appuninUn’app rivela quanti rischi si possono correre di contrarre ildurante unin. L’applicazione, che si chiama Event Risk Planning Tool, è stata sviluppata dal Georgia Institute of Technology, negli Usa, in previsione del giorno del Ringraziamento del 26 novembre. Il sistema permette di verificare il rischio su tutto il territorio statunitense, ma anche in alcuni Paesi europei tra cui anche l’Italia, basandosi sull’incidenza dei casi in un luogo e sui dati di sieroprevalenza disponibili. Secondospiegato sulla rivista Mit Tecnology Review, il sistema permette di variare il numero di ...

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid, una app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia - Pino__Merola : Covid, una app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia - ZannoniIi : RT @SkyTG24: Covid, una app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia - virginiaftt : Le app, quelle utili. #Covid, una app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia - fabiozpp : RT @SkyTG24: Covid, una app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid un’app Una app per prevenire una nuova ondata post-Covid, quella del disagio psicologico (di A. Marrocco) L'HuffPost