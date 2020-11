BBVA cede il ramo statunitense al gruppo PNC. Titolo vola a Madrid (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Il gruppo bancario spagnolo BBVA ha raggiunto un accordo sulla cessione delle sue attività negli USA al gruppo PNC, per un controvalore di 11,6 miliardi di dollari, 9,7 miliardi di euro. L’operazione, che avverrà in contanti, è la seconda più grande acquisizione bancaria statunitense dalla crisi finanziaria del 2008 e permetterà a PNC, con sede a Pittsburgh (Pennsylvania), di diventare la quinta banca americana per patrimonio. A seguito dell’annuncio, le azioni BBVA hanno guadagnano il 16% all’apertura delle borse europee. L’accordo valuta l’asset 19,7 volte i suoi guadagni del 2019 e 1,34 volte il suo valore contabile a settembre 2020. Inoltre, il prezzo è più di 2,5 volte la valutazione media degli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Ilbancario spagnoloha raggiunto un accordo sulla cessione delle sue attività negli USA alPNC, per un controvalore di 11,6 miliardi di dollari, 9,7 miliardi di euro. L’operazione, che avverrà in contanti, è la seconda più grande acquisizione bancariadalla crisi finanziaria del 2008 e permetterà a PNC, con sede a Pittsburgh (Pennsylvania), di diventare la quinta banca americana per patrimonio. A seguito dell’annuncio, le azionihanno guadagnano il 16% all’apertura delle borse europee. L’accordo valuta l’asset 19,7 volte i suoi guadagni del 2019 e 1,34 volte il suo valore contabile a settembre 2020. Inoltre, il prezzo è più di 2,5 volte la valutazione media degli ...

fisco24_info : Banche europee in ritirata dagli Usa, lascia anche la spagnola Bbva (che vola in Borsa del 20%): Il Bilbao cede a P… - MilanoFinanza : Bbva cede a Pnc le attività retail Usa per 11,6 miliardi di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : BBVA cede BBVA cede il ramo statunitense al gruppo PNC. Titolo vola a Madrid Il Messaggero BBVA cede il ramo statunitense al gruppo PNC. Titolo vola a Madrid

(Teleborsa) - Il gruppo bancario spagnolo Bbva ha raggiunto un accordo sulla cessione delle sue attività negli USA al gruppo PNC, per un controvalore di 11,6 miliardi di dollari, 9,7 miliardi ...

Banche europee in ritirata dagli Usa, lascia anche la spagnola Bbva (che vola in Borsa del 20%)

Il Bilbao cede a Pnc le attività retail in America per 11,6 miliardi di dollari. È solo l'ultimo passo del ridimensionamento della presenza europea negli Usa, che già ha coinvolto Deutsche Bank, Hsbc, ...

(Teleborsa) - Il gruppo bancario spagnolo Bbva ha raggiunto un accordo sulla cessione delle sue attività negli USA al gruppo PNC, per un controvalore di 11,6 miliardi di dollari, 9,7 miliardi ...Il Bilbao cede a Pnc le attività retail in America per 11,6 miliardi di dollari. È solo l'ultimo passo del ridimensionamento della presenza europea negli Usa, che già ha coinvolto Deutsche Bank, Hsbc, ...