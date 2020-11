Atp Finals 2020 | Medvedev cresce alla distanza e batte uno Zverev irriconoscibile

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) Daniilvince la prima partita in carriera alle Atpndo nettamente Alexanderper 6-3 6-4. Il russo parte male così come l’avversario, ma a differenza del tedesco carburae domina contro unodavvero in gran difficoltà al servizio., che non aveva iniziato bene, trova però un successo meritato e si sblocca alledove l’anno scorso non aveva vinto nessuna partita. Adi otto giorni stesso esito di Bercy tra questi due contendenti. IL RACCONTO DEL MATCH – Servizio ballerino per entrambi nel primo set, in particolar modo nei game iniziali. Nel primissimo gioco il russo entra malissimo in campo e viene subito sorpreso ...