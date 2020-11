Lombardo: “Vogliamo arrivare in fondo alla Nations League, Belotti è un punto fermo per noi” (Di domenica 15 novembre 2020) Attilio Lombardo, assistente di Evani per la gara contro la Polonia, ha parlato così ai microfoni di RaiSport poco prima del fischio d’inizio:“Non è stato semplice però credo che i ragazzi si sono comportati nella maniera giusta. Sono carichi e vogliamo fare una grande gara. Vogliamo arrivare fino in fondo a questa Nations League.Florenzi? Lo abbiamo gestito bene e si è gestito bene anche lui. E’ stato molto bravo perchè aveva qualche piccolo problemino e l’ha superato.L’attacco? Abbiamo cambiato poco. Belotti è l’attaccante che negli ultimi tempi in Nazionale il mister lo abbia sempre schierato. E’ uno dei punti fermi, senza dimenticare Immobile. E’ giusto mettere i giocatori che ci possono dare ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) Attilio, assistente di Evani per la gara contro la Polonia, ha parlato così ai microfoni di RaiSport poco prima del fischio d’inizio:“Non è stato semplice però credo che i ragazzi si sono comportati nella maniera giusta. Sono carichi e vogliamo fare una grande gara. Vogliamofino ina questa.Florenzi? Lo abbiamo gestito bene e si è gestito bene anche lui. E’ stato molto bravo perchè aveva qualche piccolo problemino e l’ha superato.L’attacco? Abbiamo cambiato poco.è l’attaccante che negli ultimi tempi in Nazionale il mister lo abbia sempre schierato. E’ uno dei punti fermi, senza dimenticare Immobile. E’ giusto mettere i giocatori che ci possono dare ...

