Trova l’amore Live, il dating show a distanza da mercoledì 3 novembre su Real Time (Di martedì 3 novembre 2020) Trova l’Amore Live, il nuovo dating show a distanza con Rossella Brescia, in onda da martedì 3 novembre alle 22:40 su Real Time Il 3 novembre alle 22:40 arriva in prima tv e in diretta su Real Time andrà in onda il nuovo programma “Trova l’amore Live”. Si tratterà del primo dating show dove le coppie si formano in Live streaming. Trova L’amore Live, composto da 4 puntate da un’ora, è l’adattamento del format americano di successo targato TLC, prodotto in Italia da 3zero2 per Discovery Italia, e sarà condotto ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 3 novembre 2020)l’Amore, il nuovocon Rossella Brescia, in onda da martedì 3alle 22:40 suIl 3alle 22:40 arriva in prima tv e in diretta suandrà in onda il nuovo programma “l’amore”. Si tratterà del primodove le coppie si formano instreaming.L’amore, composto da 4 puntate da un’ora, è l’adattamento del format americano di successo targato TLC, prodotto in Italia da 3zero2 per Discovery Italia, e sarà condotto ...

