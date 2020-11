Scoperto traffico di vini contraffatti: falsi Sassicaia e Chianti (Di martedì 3 novembre 2020) Il Nas di Firenze avrebbe sgominato un traffico di vini toscani contraffatti, come Sassicaia, Brunello di Montalcino e Chianti. L’indagine, intitolata Geminus, è stata coordinata dalla procura di Pistoia. Eseguiti, questa mattina, quattro decreti di perquisizione nei confronti di tre indagati e di una società di import-export con sedi in Italia e in Cina. vini … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 3 novembre 2020) Il Nas di Firenze avrebbe sgominato unditoscani, come, Brunello di Montalcino e. L’indagine, intitolata Geminus, è stata coordinata dalla procura di Pistoia. Eseguiti, questa mattina, quattro decreti di perquisizione nei confronti di tre indagati e di una società di import-export con sedi in Italia e in Cina.… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

tusciaweb : Brunello di Montalcino, Chianti e Sassicaia, scoperto commercio di vini falsi Firenze - Sgominato traffico di vini… - peppe844 : RT @MissGavardi: Ho scoperto #parcoalfaromeo a #Milano in un attimo si passa da cemento e strade piene di traffico a qst #angolodiparadiso… - MissGavardi : Ho scoperto #parcoalfaromeo a #Milano in un attimo si passa da cemento e strade piene di traffico a qst… - angeloSica1965 : Napoli? NO! #Milano Rifiuti illeciti: un traffico da 900.000 euro il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N… - wmuccioli : @gianmicalessin @ilgiornale m l'ipocrisia è anche vostra e dei giornali per i quali scrivete che non riconosco il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto traffico CONTRAFFAZIONE: SCOPERTO TRAFFICO FALSI VINI TOSCANI IN CINA 9 colonne Scoperto traffico di vini contraffatti: falsi Sassicaia e Chianti

Eseguiti, questa mattina, quattro decreti di perquisizione nei confronti di tre indagati e di una società di import-export con sedi in Italia e in Cina.

Come il traffico di droga si e' adattato alla pandemia

Se l'impatto economico di Covid-19 e' stato immenso e l'influenza del virus ha toccato le vite di tutti, il narcotraffico non sembra esserne ...

Eseguiti, questa mattina, quattro decreti di perquisizione nei confronti di tre indagati e di una società di import-export con sedi in Italia e in Cina.Se l'impatto economico di Covid-19 e' stato immenso e l'influenza del virus ha toccato le vite di tutti, il narcotraffico non sembra esserne ...