Sanità in ginocchio, il flash mob degli operatori (Di martedì 3 novembre 2020) di Rosa Coppola flash mob, ieri sera, nell’area parcheggio dinanzi all’ospedale nocerino Umberto I che ha visto protagonisti rappresentanti delle diverse professionalità del mondo sanitario: medici, infermieri, Oss, soccorritori, tecnici, volontari. Tutti insieme per denunciare le forti criticità di un sistema ospedaliero sull’orlo della crisi. L’anima della manifestazione, la portavoce di un disagio che ha raggiunto livelli di guardia, è stata Teresa Cuomo (delegata Cisl ospedaliera. nella foto), Direttore facente funzione della Neurologia. “Perché siamo qui oggi? Perché siamo stanchi, avviliti ed arrabbiati” esordisce la dottoressa Cuomo e aggiunge: “Non siamo eroi. Siamo medici ma anche cittadini comuni, padri e madri di famiglia che evitano da mesi di abbracciare i propri cari. Abbiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 3 novembre 2020) di Rosa Coppolamob, ieri sera, nell’area parcheggio dinanzi all’ospedale nocerino Umberto I che ha visto protagonisti rappresentanti delle diverse professionalità del mondo sanitario: medici, infermieri, Oss, soccorritori, tecnici, volontari. Tutti insieme per denunciare le forti criticità di un sistema ospedaliero sull’orlo della crisi. L’anima della manifestazione, la portavoce di un disagio che ha raggiunto livelli di guardia, è stata Teresa Cuomo (delegata Cisl ospedaliera. nella foto), Direttore facente funzione della Neurologia. “Perché siamo qui oggi? Perché siamo stanchi, avviliti ed arrabbiati” esordisce la dottoressa Cuomo e aggiunge: “Non siamo eroi. Siamo medici ma anche cittadini comuni, padri e madri di famiglia che evitano da mesi di abbracciare i propri cari. Abbiamo ...

