Riccardo Guarnieri dopo la fine della storia con Ida Platano si ripresenta inaspettatamente dove tutto ha avuto inizio. (Di martedì 3 novembre 2020) Nelle nuove registrazione del programma di canale 5 "Uomini e Donne" è riapparso un ex cavaliere molto noto al pubblici del dating show. Siete curiosi di sapere chi è? Ebbene dopo diverso tempo lontano dalle telecamere è ritornato in studio Riccardo Guarnieri ex cavaliere ed ex compagno della bellissima Ida Platano. Riccardo infatti nella nuova registrazione del programma ha deciso di ritornare di nuovo sullo schermo di Canale Cinque nel programma dell'amore per tentare di cercare di nuovo l'anima gemella. L'ex cavaliere infatti ha deciso di riappare sullo schermo dopo la rottura con Ida Platano, la bellissima hair stylist con cui ha avuto una storia lunga e tormentata ...

