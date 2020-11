Papa: speranza è àncora nell’aldilà, noi aggrappati alla corda (Di martedì 3 novembre 2020) "La speranza è un'ancora che abbiamo dall'altra parte, noi aggrappati alla corda ci sosteniamo". Così Papa Francesco nella breve omelia a braccio pronunciata nella cappella del Camposanto teutonico per la solennità dei defunti. "Nel momento in cui Giobbe è giù giù giù Dio lo abbraccia la speranza cristiana è un dono: non possiamo averla, è un dono che dobbiamo chiedere", ha detto Jorge Mario Bergoglio, che, a causa della pandemia, ha presieduto una messa con un numero ristretti di concelebranti e fedeli. "Ci sono tante cose brutte che ci portano a disperare, a credere che tutto sarà una sconfitta finale, che dopo la morte non c'è nulla, e la voce di Giobbe torna, 'io so che il mio redentore è vivo e che ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 novembre 2020) "Laè un'ancora che abbiamo dall'altra parte, noici sosteniamo". CosìFrancesco nella breve omelia a braccio pronunciata nella cappella del Camposanto teutonico per la solennità dei defunti. "Nel momento in cui Giobbe è giù giù giù Dio lo abbraccia lacristiana è un dono: non possiamo averla, è un dono che dobbiamo chiedere", ha detto Jorge Mario Bergoglio, che, a causa della pandemia, ha presieduto una messa con un numero ristretti di concelebranti e fedeli. "Ci sono tante cose brutte che ci portano a disperare, a credere che tutto sarà una sconfitta finale, che dopo la morte non c'è nulla, e la voce di Giobbe torna, 'io so che il mio redentore è vivo e che ...

