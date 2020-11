Oggi in tv | tutta la programmazione di martedì 3 novembre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 novembre 2020) Anche questo martedì 3sarà dominato dalla politica in tv ma non mancano film e programmi d’intrattenimento. Cosa ci aspetta questa sera in televisione? Eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Questa sera su Rai 1 va in onda il film Brave Ragazze, commedia ambientata nella Gaeta degli anni ‘80. Un gruppo di donne, accomunate da problemi familiari ed economici, decidono di cambiare vita rapinando una banca. Il colpo riesce e un nuovo problema si porrà di fronte alle protagoniste: “Come e quando smettere?”. Con Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi. Su Rai 2 la seconda puntata della nuova stagione de Il Collegio. Questa volta i ragazzi si ritroveranno catapultati nel 1992, anno in cui probabilmente molti dei ...