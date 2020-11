Bonus bici e monopattini 2020 al via oggi: importi e procedura per richiederlo (Di martedì 3 novembre 2020) Inizia oggi 3 novembre la corsa alla richiesta del Bonus bici e monopattini 2020. Dalle ore 9 è infatti attivo il portale per fare domanda, allegando fattura o scontrino parlante dell’acquisto effettuato, mettersi in coda nella sala d’attesa virtuale e attendere l’incentivo. Come specificato sul portale del Ministero dell’ambiente, per richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, “alle ore 9:00 si accede alla sala di attesa virtuale. Alle 9:30 a tutti gli utenti in sala di attesa verrà assegnato un posto in coda. Dalle ore 9:30 in poi tutti gli utenti che accedono all’applicazione web otterranno un posto in coda. Si ricorda che il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili; pertanto, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 3 novembre 2020) Inizia3 novembre la corsa alla richiesta del. Dalle ore 9 è infatti attivo il portale per fare domanda, allegando fattura o scontrino parlante dell’acquisto effettuato, mettersi in coda nella sala d’attesa virtuale e attendere l’incentivo. Come specificato sul portale del Ministero dell’ambiente, per richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, “alle ore 9:00 si accede alla sala di attesa virtuale. Alle 9:30 a tutti gli utenti in sala di attesa verrà assegnato un posto in coda. Dalle ore 9:30 in poi tutti gli utenti che accedono all’applicazione web otterranno un posto in coda. Si ricorda che il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili; pertanto, ...

