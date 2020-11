Agro nocerino-sarnese | primo decesso a Siano | focolaio all’ospedale di Sarno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata in cui il bollettino regionale ha registrato 1000 casi in meno in tutto il territorio, anche l’registra una frenata nel numero di positivi registrati nei singoli comuni. Ecco alcuni dei centri che hanno resi noti i nuovi dati. ANGRI – L’Unità di Crisi Regionale ha notificato la presenza di 11 cittadini angresi positivi al covid, di cui 9 asintomatici e 2 sintomatici. Sono invece 7 i residenti che sono stati dichiarati guariti. SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO – Nel bollettino del 2 novembre il comune ha registrato 9 nuovi casi positivi, 3 dei quali contatti stretti di casi già noti. Dunque, il totale dei cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino attualmente positivi sale a 49. Di questi, 3 sono ricoverati ...