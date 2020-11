WhatsApp è pronta per i messaggi che si autodistruggono (Di lunedì 2 novembre 2020) Foto di Anton – Pexels.com“Questo messaggio si autodistruggerà in 5 secondi”. Così terminano gli incarichi dell’agenzia di spie Imf nei film di Mission Impossible eliminando le prove in poco tempo. Per i messaggi “a tempo” di WhatsApp, invece, sembra che ci vorranno sette giorni. Sembra essere giunto il momento per la app di chat di introdurre la funzionalità dei messaggi che si autodistruggono o, come li chiama la stessa piattaforma, dei messaggi “effimeri”. Peccato che il tempo di autodistruzione sia di una settimana. Sebbene la funzione non sia ancora stata rilasciata, WhatsApp ha pubblicato all’interno delle Faq sul suo blog una sezione dedicata ai messaggi temporanei. E ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) Foto di Anton – Pexels.com“Questoo si autodistruggerà in 5 secondi”. Così terminano gli incarichi dell’agenzia di spie Imf nei film di Mission Impossible eliminando le prove in poco tempo. Per i“a tempo” di, invece, sembra che ci vorranno sette giorni. Sembra essere giunto il momento per la app di chat di introdurre la funzionalità deiche sio, come li chiama la stessa piattaforma, dei“effimeri”. Peccato che il tempo di autodistruzione sia di una settimana. Sebbene la funzione non sia ancora stata rilasciata,ha pubblicato all’interno delle Faq sul suo blog una sezione dedicata aitemporanei. E ...

Ribattezzati messaggi effimeri, spariranno dopo sette giorni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultima idea della piattaforma di messaggistica ...

