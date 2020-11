Metro 1, chiusura anticipata dal 2 al 4 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – chiusura anticipata per la Linea 1 della Metro di Napoli nei giorni di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 novembre per attività di manutenzione e adeguamento impianti di rete, finalizzate a consentire l’immissione in servizio dei nuovi treni. Lo rende noto l’Anm che, tramite i suoi canali ufficiali, comunica che lunedì 2 e martedì 3 novembre l’ultima corsa da Piscinola sarà alle ore 20.24 e da Garibaldi alle ore 20.44. Mercoledì 4 novembre, invece, da Piscinola l’ultima corsa partirà alle ore 19.14 e da Garibaldi alle ore 19.34. Per informazioni ed aggiornamenti è possibile contattare Anm al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –per la Linea 1 delladi Napoli nei giorni di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4per attività di manutenzione e adeguamento impianti di rete, finalizzate a consentire l’immissione in servizio dei nuovi treni. Lo rende noto l’Anm che, tramite i suoi canali ufficiali, comunica che lunedì 2 e martedì 3l’ultima corsa da Piscinola sarà alle ore 20.24 e da Garibaldi alle ore 20.44. Mercoledì 4, invece, da Piscinola l’ultima corsa partirà alle ore 19.14 e da Garibaldi alle ore 19.34. Per informazioni ed aggiornamenti è possibile contattare Anm al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì ...

NapoliToday : #Cronaca Metro Linea 1: chiusura anticipata il 2, 3 e 4 novembre - Napoliflash24 : Chiusura anticipata della Metro Linea 1 e Funicolare Mergellina chiusa - - MercurioPsi : @Cristina66Rm Una regolarità dell'irregolarità veramente stucchevole.. Nelle Metro di #Roma c'è in media 1 chiusura… - LPDScrivere : ++Se il metro di distanza non è sufficiente per proteggersi dal #covid pechè continuano a tenere aperte le #scuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro chiusura Metro Linea 1: chiusura anticipata il 2, 3 e 4 novembre NapoliToday Coronavirus: fonti governo, no limiti orari negozi a livello nazionale, verso coprifuoco alle 21

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Resteranno aperti come ora, fino a chiusura, i negozi e gli esercizi commerciali a livello nazionale, salvo strette, naturalmente, nelle aree a più elevato rischio. Su quest ...

Coronavirus: Conte, 'chiusura centri commerciali nei fine settimana in tutta Italia'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Per l'intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Ch ...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Resteranno aperti come ora, fino a chiusura, i negozi e gli esercizi commerciali a livello nazionale, salvo strette, naturalmente, nelle aree a più elevato rischio. Su quest ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Per l'intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Ch ...