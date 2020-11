Lockdown per over 70 e coprifuoco anticipato: quali novità dal DPCM del 2 novembre? (Di lunedì 2 novembre 2020) Le voci di corridoio parlano di Lockdown per gli over 70 oltre a un nuovo giro di vite su numerosi aspetti già toccati in precedenza. Sono queste le anticipazioni che arrivano nelle ultime ore su quelle che potrebbero essere attuate dal governo nella giornata odierna. Un nuovo DPCM si profila infatti all’orizzonte per oggi, 2 novembre. E chiaramente le indiscrezioni non hanno mancato di animare la rete. In particolare, a essere interessati dai prossimi provvedimenti in prima persona, sarebbero proprio gli anziani. Un Lockdown per gli over 70 si profila all’orizzonte: osservati speciali e maggiormente a rischio, si proverebbe in questo modo a limitarne l’esposizione a potenziali fonti di contagio. Il tutto per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Le voci di corridoio parlano diper gli70 oltre a un nuovo giro di vite su numerosi aspetti già toccati in precedenza. Sono queste le anticipazioni che arrivano nelle ultime ore su quelle che potrebbero essere attuate dal gno nella giornata odierna. Un nuovosi profila infatti all’orizzonte per oggi, 2. E chiaramente le indiscrezioni non hanno mancato di animare la rete. In particolare, a essere interessati dai prossimi provvedimenti in prima persona, sarebbero proprio gli anziani. Unper gli70 si profila all’orizzonte: osservati speciali e maggiormente a rischio, si prebbe in questo modo a limitarne l’esposizione a potenziali fonti di contagio. Il tutto per ...

