Lo scooter elettrico che diventa un trolley

EkooterLa crescente popolarità dei monopattini ha inaugurato la stagione della micromobilità, ulteriormente esplosa come conseguenza della pandemia. Il prodotto proposto dall'azienda britannica Ekoo, denominato Ekooter, è un crossover che mette insieme gli aspetti positivi della ebike con la portabilità di un monopattino. Tecnicamente è uno scooter elettrico, ma le sue dimensioni lo portano a far parte del settore della micromobilità. Ha la particolarità di ripiegarsi prendendo la forma di un grande anello, così da essere trasportato come un comune trolley. Questo è possibile grazie al telaio in allumino ricurvo e a un articolato sistema di cerniere; giunto il momento di trasportare lo scooter sui mezzi pubblici, la ruota posteriore si ripiega sulla ...

