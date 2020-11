Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti non è interessato a un sequel al momento (Di lunedì 2 novembre 2020) Nell’ambito di questa particolare edizione del Lucca Comics & Games, non a caso denominata Changes, sabato è intervenuto tramite intervista in streaming Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, film uscito nel 2015 e che ha portato il regista romano alla ribalta. È stata proprio una delle prime considerazioni fatte dal diretto interessato, il quale non nasconde come gli sia cambiata la vita dall’uscita di quel suo esordio. A chi però si stesse domandando se Mainetti sia o meno a lavoro su un sequel, la risposta è netta ed inequivocabile: al momento non gli interessa. D’altronde quello per lui è stato un po’ come un biglietto da visita, l’ingresso in un ... Leggi su cineblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Nell’ambito di questa particolare edizione del Lucca Comics & Games, non a caso denominata Changes, sabato è intervenuto tramite intervista in streaming, regista di Lo, film uscito nel 2015 e che ha portato il regista romano alla ribalta. È stata proprio una delle prime considerazioni fatte dal diretto, il quale non nasconde come gli sia cambiata la vita dall’uscita di quel suo esordio. A chi però si stesse domandando sesia o meno a lavoro su un, la risposta è netta ed inequivocabile: alnon gli interessa. D’altronde quello per lui è stato un po’ come un biglietto da visita, l’ingresso in un ...

hovseofm : oggi guardo lo chiamavano jeeg robot per la trama ovvero per la scena di luca marineli che canta - seonjangchris : lo zingaro di lo chiamavano jeeg robot very strong vibes - Dhufflebee : RT @lizgrenat: Il signore ha buttato i bidoni nel tevere e lo chiamavano jeeg robot è tutta colpa sua #lallieva3 - SimonaCroisette : RT @lizgrenat: Il signore ha buttato i bidoni nel tevere e lo chiamavano jeeg robot è tutta colpa sua #lallieva3 - lizgrenat : Il signore ha buttato i bidoni nel tevere e lo chiamavano jeeg robot è tutta colpa sua #lallieva3 -

Ultime Notizie dalla rete : chiamavano Jeeg “Lo chiamavano Jeeg Robot”: un supereroe nato dalle acque del Tevere BergamoNews.it Gabriele Mainetti ospite di Lucca Changes

Si è tenuto sabato 31 ottobre alle ore 18.30 l’incontro in streaming con Gabriele Mainetti, regista dell’acclamato Lo chiamavano Jeeg Robot ...

Lucca Changes 2020, Gabriele Mainetti a ruota libera sulla sua passione per il cinema

Gabriele Mainetti, l'acclamato regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e di Freaks Out in arrivo al cinema il 16 dicembre (Covid permettendo), si racconta a ...

Si è tenuto sabato 31 ottobre alle ore 18.30 l’incontro in streaming con Gabriele Mainetti, regista dell’acclamato Lo chiamavano Jeeg Robot ...Gabriele Mainetti, l'acclamato regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e di Freaks Out in arrivo al cinema il 16 dicembre (Covid permettendo), si racconta a ...