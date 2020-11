‘Live – Non è la D’Urso’, Franceska Pepe lancia una stoccata a Dayane Mello e Adua Del Vesco e insinua che… (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri sera a Live – Non è la D’Urso si è accennato anche ai baci sempre più hot che si sono scambiate negli ultimi giorni Adua Del Vesco e Dayane Mello. Le due gieffine nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno stretto un legame decisamente stretto e ogni giorno più intimo, fatto di abbracci, confidenze e anche qualche bacio appassionato. Un’amicizia così speciale – come va di moda dire quest’anno nel reality show di Alfonso Signorini – che la modella brasiliana durante la notte di Halloween ha anche aperto il suo cuore all’attrice confidandole di aver perso la testa per lei (QUI il video). Forse è stata colpa del vino o forse no, fatto sta che l’intimità delle due ragazze fa chiacchierare dentro e fuori la Casa, e anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri sera a Live – Non è la D’Urso si è accennato anche ai baci sempre più hot che si sono scambiate negli ultimi giorniDel. Le due gieffine nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno stretto un legame decisamente stretto e ogni giorno più intimo, fatto di abbracci, confidenze e anche qualche bacio appassionato. Un’amicizia così speciale – come va di moda dire quest’anno nel reality show di Alfonso Signorini – che la modella brasiliana durante la notte di Halloween ha anche aperto il suo cuore all’attrice confidandole di aver perso la testa per lei (QUI il video). Forse è stata colpa del vino o forse no, fatto sta che l’intimità delle due ragazze fa chiacchierare dentro e fuori la Casa, e anche ...

matteosalvinimi : #Salvini: ogni tanto ho l’impressione che Conte pensi di essere al #GrandeFratelloVip, interessato di più all’orari… - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - LegaSalvini : #Salvini a #fuoridalcoro: 'Ogni tanto ho l’impressione che Conte pensi di essere al #GrandeFratelloVip, interessato… - closetojone : non ne ho uno, i miei tre preferiti sono i am who, clé: levanter e go live - ificouldflyh : la voglia di sbattere la testa contro il muro che mi assale quando penso che non esiste una versione live di louder than bombs -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non DIRETTA STREAMING INTER SIVIGLIA – LIVE TV8 Giornal