Le regioni divise in tre fasce di rischio ma Conte non specifica quali sono le aree che preoccupano di più (Di lunedì 2 novembre 2020) sono ore di grande lavoro per i presidenti di Regione ma anche per il comitato tecnico scientifico, il ministro della salute e il Premier Conte. sono ore in cui saranno prese delle decisioni fondamentali per cercare di rallentare il contagio causato dal coronavirus. Oggi il presidente del Consiglio ha parlato in Parlamento, elencando quelli che saranno i provvedimenti che verranno presi nei prossimi giorni e spiegando che in Italia non si andrà verso un secondo lockdown ma la decisione presa è quella di indicare delle regioni più a rischio, delle aree più a rischio che saranno divise a loro volta in fasce. E in base al rischio che ci sarà, con i contagi e l’indice RT più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020)ore di grande lavoro per i presidenti di Regione ma anche per il comitato tecnico scientifico, il ministro della salute e il Premierore in cui saranno prese delle decisioni fondamentali per cercare di rallentare il contagio causato dal coronavirus. Oggi il presidente del Consiglio ha parlato in Parlamento, elencando quelli che saranno i provvedimenti che verranno presi nei prossimi giorni e spiegando che in Italia non si andrà verso un secondo lockdown ma la decisione presa è quella di indicare dellepiù a, dellepiù ache sarannoa loro volta in. E in base alche ci sarà, con i contagi e l’indice RT più ...

SkyTG24 : Nuovo Dpcm, le misure annunciate da Conte: Regioni divise in tre fasce di rischio - InMeteo : Conte annuncia Dpcm alla Camera: regioni divise in tre fasce di rischio, coprifuoco confermato - InTheMeadow_ : RT @mefeelbaby: RIASSIUMIAMO IL TUTTO: - regioni divise in tre fasce di rischio con restrizioni differenziate - limitazioni a spostamenti… - GiadaConte8 : RT @mefeelbaby: RIASSIUMIAMO IL TUTTO: - regioni divise in tre fasce di rischio con restrizioni differenziate - limitazioni a spostamenti… - mefeelbaby : RIASSIUMIAMO IL TUTTO: - regioni divise in tre fasce di rischio con restrizioni differenziate - limitazioni a spos… -

Ultime Notizie dalla rete : regioni divise Coronavirus, 48 ore per il prossimo dpcm. Regioni divise sul lockdown Dire Dpcm novembre 2020, Conte verso nuovo coprifuoco e nuovi limiti agli spostamenti

Appena concluso il discorso alla Camera, il Premier ha parlato di "limitazioni agli spostamenti nelle fasce serali e tra le regioni" aumentando le possibilità di un coprifuoco nazionale alle 21, come ...

Le regioni divise in tre fasce di rischio ma Conte non specifica quali sono le aree che preoccupano di più

Le parole di Giuseppe Conte in aula: l'Italia sarà divisa in aree a rischio e ci saranno provvedimenti e restrizioni diverse in base a queste indicazioni ...

Appena concluso il discorso alla Camera, il Premier ha parlato di "limitazioni agli spostamenti nelle fasce serali e tra le regioni" aumentando le possibilità di un coprifuoco nazionale alle 21, come ...Le parole di Giuseppe Conte in aula: l'Italia sarà divisa in aree a rischio e ci saranno provvedimenti e restrizioni diverse in base a queste indicazioni ...