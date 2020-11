Kaspersky Threat Intelligence Portal integra le API per i membri della community e consente di controllare in modo riservato gli oggetti sospetti (Di lunedì 2 novembre 2020) (Milano, 2 novembre 2020) L'accesso gratuito al Kaspersky Threat Intelligence Portal, che raccoglie tutti gli insight utili sulle minacce raccolti dall'azienda, offre nuove funzionalità esclusive per gli utenti registrati attraverso l'accesso alla community. Nello specifico, questi utenti potranno associare le loro applicazioni al servizio tramite API e ricevere un determinato numero di report completi sul comportamento di un file o di una URL utilizzando Kaspersky Cloud Sandbox. Per incrementare il livello di privacy, è stata inoltre implementata una particolare modalità di invio che consente di monitorare i file nascondendo i risultati ad altri utenti. Secondo quanto emerso dalle analisi di Kaspersky sullo stato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) (Milano, 2 novembre 2020) L'accesso gratuito al, che raccoglie tutti gli insight utili sulle minacce raccolti dall'azienda, offre nuove funzionalità esclusive per gli utenti registrati attraverso l'accesso alla. Nello specifico, questi utenti potranno associare le loro applicazioni al servizio tramite API e ricevere un determinato numero di report completi sul comportamento di un file o di una URL utilizzandoCloud Sandbox. Per incrementare il livello di privacy, è stata inoltre implementata una particolare modalità di invio chedi monitorare i file nascondendo i risultati ad altri utenti. Secondo quanto emerso dalle analisi disullo stato ...

ITALICOM1 : Kaspersky Threat Intelligence Portal integra API per i membri della community e consente di controllare in modo ris… - Kiodo : Kaspersky ha aggiornato il portale Open Threat Intelligence: uno strumento per esperti e analisti della sicurezza.… -