Johnny Depp, respinta la denuncia per diffamazione contro il "Sun" (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp ha perso la sua battaglia legale per diffamazione contro il tabloid britannico "The Sun", che nel 2018 lo aveva definito "un picchiatore di mogli" (wife beater). Il verdetto è arrivato a diverse settimane di distanza da un ciclo di udienze protrattesi per ben tre mesi. Il giudice Andrew Nicol, dell'Alta Corte di Londra, ha rifiutato di riconoscere all'attore di Hollywood un compenso in denaro per i danni subiti alla sua reputazione, alla fine di uno dei processi più seguiti e dibattuti di questi anni in Gran Bretagna. Il giudice ha definito "sostanzialmente vera" l'accusa rivolta dal " The Sun" alla star americana in materia di violenze domestiche.

