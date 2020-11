Il flop del petrolio non frena le quotazioni dei colossi del settore (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari nonostante i prezzi del greggio continuino a scendere, in scia ai nuovi lockdown che stanno minando la già fragile domanda mondiale di energia. L’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra un progresso dell’1,34%. Ben impostato anche il benchmark a livello europeo che balza dell’1,72%. Tra i player del comparto, Eni guadagna l’1,85% mentre Tenaris vola di quasi il 4%. Frattanto, il Light Crude statunitense scambia a 34,89 dollari al barile, in flessione del 2,54%. Il Brent di Londra cede il 4,10% a 37,66 usd/bar- (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari nonostante i prezzi del greggio continuino a scendere, in scia ai nuovi lockdown che stanno minando la già fragile domanda mondiale di energia. L’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra un progresso dell’1,34%. Ben impostato anche il benchmark a livello europeo che balza dell’1,72%. Tra i player del comparto, Eni guadagna l’1,85% mentre Tenaris vola di quasi il 4%. Frattanto, il Light Crude statunitense scambia a 34,89 dollari al barile, in flessione del 2,54%. Il Brent di Londra cede il 4,10% a 37,66 usd/bar- (Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

