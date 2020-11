Giustizia Gb: respinta la denuncia di Johnny Depp verso il 'Sun', definirlo 'picchiatore della ex moglie' non fu diffamazione (Di lunedì 2 novembre 2020) Il giudice Andrew Nicol, dell'Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata da Johnny Depp contro il tabloid ' Sun ', che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) Il giudice Andrew Nicol, dell'Alta Corte di Londra ha rigettato laperpresentata dacontro il tabloid ' Sun ', che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di '...

