Gita fuori porta si trasforma in tragedia, auto contro moto: 1 morto e 2 donne ferite

Un Gita fuori porta trasformata in tragedia. E' quanto accaduto nella mattinata di ieri, domenica 1 novembre, ad un 48enne di Civitavecchia morto in un terribile incidente stradale tra la sua moto e un'auto. La vittima è Matteo Rossi. Il 48enne era un dipendente della Port Mobility di Civitavecchia. Nella mattinata di ieri si stava recando ad Orvieto per una Gita con la sua fidanzata. La donna, che era sulla moto insieme a Matteo, è rimasta gravemente ferita nell'impatto ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Ferita nello scontro anche la donna alla guida dell'auto, una Fiat Panda.

