Giochi PS4 su PS5: tutti i titoli compatibili in un unico sito web

Non manca poi molto al grande lancio di PS5. Sony ha infatti fissato il debutto della sua console di nuova generazione nei negozi italiani per il prossimo 19 novembre, al prezzo di 499,99 euro per la versione standard e di 100 euro in meno – dunque 399,99 – per quella solo digitale, sprovvista di lettore fisico per i dischi. Una console, il nuovo monolite giapponese, che cercherà di bissare l'incredibile successo dell'attuale PlayStation 4, e di definire i confini della next-gen assieme alla rivale Xbox Series X firmata Microsoft. E se è vero che PS5 si farà trovare pronta all'appuntamento con il popolo geek con una manciata di titoli dal comparto tecnico incredibile – tra cui spicca pure il sontuoso remake di Demon's Souls ad opera dei ragazzi di BluePoint Games -, allo stesso modo la piattaforma della ...

Ultime Notizie dalla rete : Giochi PS4 Sconti PS4: i giochi più belli in offerta a meno di 5 euro Everyeye Videogiochi Hitman 3 e No Man's Sky per PS5 non supporteranno PSVR

Se acquisterete le versioni PS5 di Hitman 3 o No Man's Sky nei prossimi mesi, non avrete accesso al supporto per PSVR di nessuno dei due giochi poiché Sony non ha annunciato giochi PSVR su PS5. A prop ...

Final Fantasy 7 Remake Definitive Edition su PS5: spunta un rumor ma è molto dubbio

Secondo una fonte anonima Square Enix sarebbe al lavoro su Final Fantasy VII Remake Definitive Edition per PS5, Xbox Series X/S e PC.

