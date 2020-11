Gattuso ricorda Sean Connery: «Non voleva lasciassi i Rangers» – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Rino Gattuso ha voluto ricordare Sean Connery nella conferenza stampa post sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole Rino Gattuso ha voluto ricordare Sean Connery, celebre attore scomparso sabato, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole. «L’ho incontrato solo una volta, lui faceva parte del boarding dei Rangers ed una sera mi parlò, non voleva che io andassi via da lì. Do un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ho dei bellissimi ricordi di lui. Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Rinoha volutorenella conferenza stampa post sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole Rinoha volutore, celebre attore scomparso sabato, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole. «L’ho incontrato solo una volta, lui faceva parte del boarding deied una sera mi parlò, nonche io andassi via da lì. Do un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ho dei bellissimi ricordi di lui. Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino» Leggi su Calcionews24.com

Troppo frenetico il Napoli, e bravo il Sassuolo che i suoi, dice, prima li ha fatti correre, poi li ha battuti. "E la sconfitta – ammette a Sky il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso – ci sta. Da parte ...

